"Siento vergüenza ajena por este tema de los cuadernos"

-"Tengo vergüenza ajena, preocupación, una cosa es el Estado corruptor y otra los empresarios, hay que tratar el tema con cuidado. Hay empresarios que se vieron exigidos a esto, lo que no necesitamos son esos empresarios inventados por el poder" (los Cristobal López, Fabian de Souza)



-"El país está en una situación dificil, se puede salir. No debemos pelearnos más, yo no creo en los Gobiernos de partido, creo en los co gobiernos, y lo hemos hecho, lo hice con Alfonsín. Yo le dije administro los Fondos y los radicales controlan. En esa época decíamos, el que gana gobierna y el que pierde también."



-"No voy a hablar del tema del default porque no tengo los conocimientos"



-Hay que des aforar a Cristina Fernández?: "Ya pasó con el Ministro de Planificación. Cristina Fernández no puede estar en el candelero si se prueba lo que pasa."



-"Roberto Lavagna va a ser el presidente, no tenga dudas"



-"La ciencia política no avanza, es más se derrumba. Si la justicia le permite participar a Cristina Fernández y ella quiere lo hará, no es el problema de la Argentina."

