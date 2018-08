Sobre la disparada del dolar: "Esto va a traducirse en aumento de precios"

Repasá las frases más importantes de la nota:





-"Hay empresas que no tienen precios, por eso no entregan. Incluso mercadería que se compró hace una semana y no la entregan. Igual no hay desabastecimiento en las góndolas."



-"No es extraño, todo el mundo quiere cubrirse. Cuando pare el tema del dólar se va a tranquilizar la situación."



-"Esto va a traducirse en aumento de precios, esto tiene que ver con el poder adquisitivo del peso. Se va a necesitar poner más billetes para comprar lo mismo."



-"Hay precios que no se trasladan por el consumo tan caído. Todos tratamos de aumentar lo menos posible. Hay empresas que hacen malabares para seguir adelante, por otro lado debemos competir con los orientales que evaden impuestos"