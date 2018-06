"El mapa del delito es la georeferenciación de las denuncias que tuvimos en la policía de la Ciudad. En el 2009 se había dejado de hacer, lo volvimos a hacer porque son datos importantes para hacer una política de seguridad. Para los que sufren robos no es importate que haya bajado un 4 por ciento el delito"



-"Nosotros pedimos que se hagan las denuncias para poder disponer los recursos policiales."



-"En el 2017 salió Palermo como el barrio más peligroso de acuerdo a las denuncias, creció en Palermo, aunque en la Ciudad bajó"



-"Comparamos el delito teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay, donde más gente hay, hay más delitos"



Policías que quieren ser Federales: "Hay problemáticas particulares, porque hay personas del interior que quieren volver a su provincia siendo federales. Hicimos un trabajo con la Ministra de Seguridad Nacional, ayer firmé algunos pases."



-"Hay un sistema que toma datos de la cantidad de gente, el delito y nos dice donde poner más policías. Además estamos poniendo un nuevo sistema de patrullaje. En el tema del delito con motos estamos haciendo más controles, las últimas tres semanas tuvimos denuncia cero de delito con motos."



-"El 50 por ciento de los delitos tiene que ver con los celulares, por eso estamos inspeccionando con AFIP y Enacom los negocios"



- Inseguridad en los co legios de Caballito- Comisaría 12- Cuestiona la presencia de la policía: "Nosotros proponemos un cambio de actitud de la policía, tener más equipamiento, más patrullero."



-"También se están haciendo caminatas, controlamos que los policías caminen. Los senderos escolares tienen como intención cuidar a los chicos."



-"Hace un par de semanas me reuní con los padres del Colegio Nacional Buenos Aires por estos temas."





