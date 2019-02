"Tendremos malas noticias en materia de actividad por mucho tiempo"

Rodolfo Santangelo.mp3



El economista Rodolfo Santangelo habló en Feinmann 910 y dijo que "no es un programa echar un doctorado, eso es principio de Economía I. Son cosas muy básicas, los argentinos venimos con una economía que hace ocho años que no funciona y vino el FMI y nos dijo que volvamos a lo básico: no emitas, no gastes y no malgastes tu reserva"





"El 10 de diciembre queda una agenda muy importante para Argentina, con problemas estructurales para resolver. Tomaría la acomodada de melones como punto de partida y no de llegada.", agregó.



Sobre cuándo subirá el salario real por encima de la inflación, dijo que "No este año. El año pasado perdió y este año podría empatar. Luego vendrán las discusiones entre sectores. Jubilados es un caso diferente, tiene el privilegio que no tiene el resto de la economía, que se ajusta con la inflación pasada. Es uno de los temas más delicados que tenemos el sistema previsional."



Finalmente, acerca de si hay que modificar le sistema previsional, dijo que "Correspondería hacer una reforma general del sistema previsional, veamos cómo es en Brasil. El sistema previsional es uno de los graves problemas de Argentina. "

