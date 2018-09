Repasá las frases más importantes de la nota:

Acerca de la economía hoy:



"Lanús como en el resto del conurbano, uno ve luz al final del túnel, que las cosas empiezan a normalizarse, pero falta mucho, como viene produciéndose la crisis desde hace muchos años afecta a mucha gente, ahí tenemos la obligación los Municipios de estar asistiendo a la gente que más lo necesita. Es importante que la luz al final del túnel existe y que la Argentina está encaminada a resolver sus problemas económicos."





Sobre los reclamos de la gente:



"Hoy, depende qué sectores de la sociedad y qué barrio, siempre hay pedidos por el tema de seguridad aunque en Lanús mejoramos mucho los índices de seguridad, estamos trabajando muy bien c on el Ministerio de seguridad provincial y nacional pero un solo caso al que lo afecta es motivo de reclamo. El segundo tema es el estado de las calles, nosotros en dos años y medio ya hemos asfaltado casi todas las avenidas. En los nacional hay sectores que están más afectados por lo que hablábamos recién, el sector curtidor con el tipo de cambio de hoy tiene más fácil la exportación, ahí también los estamos asistiendo, estamos trabajando codo a codo con el Ministro Sica, queda muy vulnerable todavía el sector industrial."





Referido al clima social:



"Hoy no veo un tema de problemas de saqueos y esas cuestiones, hay una asistencia de parte del Municipio en cada barrio, hay un Estado presente, no soslayo que hay gente que la está pasando mal. Cuando nosotros legamos había una ausencia patética del Estado, nos propusimos reconstituír la r elación del estado con la gente, la cercanía. Hoy el vecino necesita un Estado al lado, aveces para resolver problemas, a veces para decir que no lo podemos resolver ahora pero estamos para contener al vecino."





Sobre la presencia del Presidente, la Gobernadora y el Jefe de Gobierno de la Ciudad esta semana en su Municipio y a cuál de los tres va a votar para Presidente en el 2019:



"Son mis tres grandes referentes dentro del espacio. El puente olímpico que une Lanús con Soldati, era un sueño de hace más de 40 años de los vecinos, gracias a que trabajamos todos juntos, sobre todo Autopistas Urbanas de la Ciudad lo pudimos hacer en tiempo récord."



"Yo creo que Mauricio va a ser candidato en Nación, María Eugenia Vidal en la Provincia y Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad, el cambio necesita tiempo y no podemos cambiar en el medio del río."