"Tinellli tiene más imagen negativa que Cristina Kirchner"

Eduardo Feinmann habló con Lucas Romero y Valentín Nabel sobre la imagen de Marcelo Tinelli de cara a las elecciones presidenciales de 2019.





Repasá las frases más importantes de las notas:





Lucas Romero dijo:





-"Hemos medido a Marcelo Tinelli, en un momento que la opinión pública está enojada, que siente frustración, la gente está enojada con toda la clase política. Recordemos lo que pasó con Juan Carlos Blumberg, generó mucho, tenía imagen positiva y después no se tradujo en votos"



-"Tinelli es una figura con alto nivel de conocimiento, pero una valoración negativa superior a la positiva. El 56.8 por ciento no votaría a Marcelo Tinelli."



-"Es a nivel nacional la encuesta."



-"Es dificil saber si fueran las elecciones quién gana porque no hay candidatos. La mayoría de la gente votaría en contra del Gobierno, el Oficialismo tendría un 32 por ciento. Ir ía a una segunda vuelta."



-"Hay mucho niveles de indecisos. En segunda vuelta Macri podría ganar, el Gobierno tiene un núcleo duro, pero no avanza. En el escenario opositor están más divididos."





N71868604.mp3







Valentin Nabel dijo:





-"Medimos la imagen de Tinelli, la imagen negativa es superior a la positiva. Es el candidato de mayor imagen negativa después de Miguel Ángel Pichetto."







"Se hizo un intento pero los números no le dan, tiene que haber un estado de crisis mayor para pensar que puede alguien externo salvarnos."



- Matías Lammens en la Ciudad: "En la próxima medición lo haremos."







N71869024.mp3