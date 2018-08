- Causa de los Bolsos: "Es muy triste que haya pasado esto en la Argentina, y es bueno que la justicia investigue libremente y lo saque a la luz. Todos los argentinos veremos un Nunca más de la corrupción. Es uno de los grandes cambios que trajo Mauricio Macri a la política, licitaciones publicas, todo se puede ver, las empresas compiten. Siempre hay dos caras, una de accidentes, rutas sin hacer, y la cara positiva es que la corrupción se combate y es posible tener una política"



-"Mi oficina fue de Jaime, entre otros, había todo un sistema de oficinas cerradas, bloqueos telefónicos. Mucha gente vino a la política a robar."



-"Todos tenemos que denunciar. El equipo de Vialidad con Javier Iguacel a la cabez a denunció todo lo ocurrido, muchas denuncias llevaron a Lázaro Baez y José López preso."



-"Ahora podemos tener una ruta 8, que ya debería estar lista. Lo mismo pasó con la falta de inversiones en los trenes, o calles sin asfaltar"



Tarifas low cost: "Hoy es el día de mayor venta de pasajes de avión en la historia de Argentina. En las primeras 10 horas se vendieron siete veces más que otras veces. Incluido Aerolíneas Argentinas, que es la que más vendió"



-"En la página de internet de Aerolíneas entran tres mil personas por día, en hot sale 12 mil, ayer hubo picos de 50 mil personas. En algunos momento se cayó la página de Aerolíneas Argentinas y Flybondi."



-"Esto nos dice que la gente quiere volar. La intención de Macri es que el avión no sea un medio s&oac ute;lo para los ricos. Esto da más trabajo tanto en Aeropuertos, pilotos, turismo."



-"Ya existen los vuelos low cost a la Región, ya existe Sky para volar a Chile. Level vuela a Barcelona, no puedo decir pero se viene otra low cost desde El Palomar también."



- Situación de Aerolíneas Argentinas: "Los números de Aerolíneas mejoran desde el kirchnerismo. Aerolíneas recibió plata del impuesto a las ganancias. Acá en aquel momento no podía volar otra empresa que no sea Aerolíneas Argentinas. Axel Kicillof en persona le pidió a los vuelos de Latam que se vayan del país. Es como que Macri le diga a Toyota que se vaya del país para que crezca General Mot ors, esto hizo que no haya desarrollo para el país."



-"Ahora vuela más Aerolíneas, Avianca, Flybondi, Andes, Latam entonces se desarrolla más la economía. En Aerolíneas la suba del petroleo impacta, pero estamos trabajando"

