Tomás Insausti: "Acá el reclamo es político, no es gremial ni laboral"

-"En varios vuelos de Aerolíneas Argentinas se leyó el comunicado, algunos pilotos no quisieron leerlo. Hay que decir que el sector aero-comercial viene creciendo mucho, los precios de los pasajes bajaron y hay 100 rutas más. Acá el reclamo es político, no es gremial ni laboral"



-"Pablo Biró está usando un ámbito, que es del vuelo, para realizar una proclama. Lo que yo vengo diciendo, que más allá que esté parado el avión, no se puede hacer. Ya tienen una denuncia penal".



-"En los vuelos no se puede dar ni publicidad. Por otro lado, es una violación a los manuales de comunicación de Aerolíneas Argentinas"



-"En base a las medidas que tome la empresa iremos ac tuando, seguramente lo sumemos a la denuncia penal por el comunicado del año pasado. Hay ciertas acciones de Pablo Biró que generan confusión, mezcla la política dentro de los vuelos"



-"La ANAC no despide a nadie. La empresa deberá evaluar todo"



-"La causa de amenaza al piloto se juntó con nuestra amenaza"