Tomás Insausti: "Biró busca amenazar a la gente para que no vuele"

Tomás Insausti, titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), habló con Eduardo Feinmann sobre la denuncia penal que hizo el gobierno contra aeronavegantes y UALA.





-"Nosotros denunciamos inmediatamente el hecho de que en un vuelo, en un avión, hay pilotos que están leyendo un comunicado por una instrucción de Pablo Biró, y como funcionario público, cuando tomo conocimiento de un hecho que puede constituir delito tengo que denunciarlo: esa es la situación, ni más ni menos".



-"Esto no es un hecho aislado; el año pasado denunciamos una lectura que hubo en un vuelo, con un comunicado que buscaba asustar a la gente. Desde enero de 2016 lo que busca Pablo Biró es asustar a la gente para que no vuele".



-"Primero dijo que la revolución de los aviones no era tal, que se iba a vaciar Aerolíneas, amenazaron a pilotos, es falso lo que dicen los aeronavegantes, tiene que ver con una campaña en época de elecciones. Pablo Biró usa su situación para hacer campaña, en vez de hacer reclamos sindicales".



-"Hace campaña por la formula Fernández- Fernández"



-"No hay ninguna extranjerización de nada, son empresas argentinas que dan trabajo a los argentinos, pasa con Andes. Avianca tuvo un problema en el extranjero, acá tardó en funcionar porque Biró la denunció. Sol es una situación de hace cuatro años, no tiene que ver con este Gobierno"



Sobre declaraciones del secretario general de UALA contra el titular del ANAC: "Cuando vos le preguntas a alguien por qué hizo algo malo y te responde con lo que hizo otra persona no sabe qué responder. Yo tuve un accidente menor que alquilo y pago, soy piloto privado"



-"Biró manda por cuestiones políticas a hacer cosas a los pilotos que no deben hacer. La gente como Biró es destructiva, no tiene poder para construir"



-"Lo cierto es que Aerolíneas Argentinas cada vez está mejor, hay más conectividad, más pasajeros, más empresas."