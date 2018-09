Tras el anuncio de las cifras de la pobreza, Carolina Stanley habló en Feinmann 910 y dijo que "El número de la pobreza duele, no es una noticia fácil y quisiéramos que fuese distinto, trabajamos todos los días para que sea distinto. Esto no nos corre de dos objetivos concretos: el primero es seguir hablando con la verdad, no esconder los números para poder seguir trabajando sobre la realidad. No hablar es estigmatizar."





Acerca de la pregunta si el ex Ministro, ahora Secretario, de Salud continúa en su cargo, la Ministra afirmó que continuará trabajando en su cargo.





Sobre los reclamos sociales, Stanley dijo que "siempre apelo al dialogo y a la responsabilidad de los diferentes sectores. Los reclamos en las calles implican un problema para el resto de las personas.". "Trabajamos todos los días para la paz social y que no haya saqueos. Entendemos la situación y vamos con programas concretos a la gente.", agregó.