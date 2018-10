La ex Rectora del Nacional Buenos Aires Virginia González Gass habló en Feinmann 910 y afirmó que " Es justo que las chicas hagan la denuncia. Muchas veces los chicos adolescentes no se animan a contárselo a sus padres. Ellas no lo toman como abuso. Recién ahora es más fácil porque la sociedad está más concientizada"





Sobre la veracidad de los hechos, Gonzalez Gass aseguró que " Tranquilamente creo que esos sucesos pudieron haber pasado , en el 2015 se organizó un protocolo para trabajar el tema de abuso y violencia de género, hay que ponerlo en marcha".