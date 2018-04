Ubaldo "Pato" Fillol: "Armani es arquero de selección"

-"Estuve con César Luis Menotti, pero no con Jorge Sampaoli. Desde que Franco Armani llegó a River Plate me preguntan por él, yo creo que tiene mucho para darle a River, su bisagra fue el partido con Boca Juniors"



-"Armani es arquero de selección, pero no sé si Jorge Sampaoli lo está siguiendo, si está conforme con los arqueros que tiene."



-"Cuando vos salis del arco de River Plate, de Boca Juniors no te pesa el arco de la selección nacional, vivis con presión."



-"Sampaoli está pagando el mal manejo del fútbol argentino. Hay que ayudarlo y protegerlo. Yo a Romero, a Guzmán, Caballero, Marchesín, a todos los tuve de chiquitos. Sólo se lo respondería a Sampaoli que arquero está mejor."



-"Sobre cuál es el arquero de la selección tendrían que hablar los que se encargan de eso en la AFA."





