"Un delincuente agarrado robando y puesto a disposición de la Justicia, no puede ser liberado"

Diego Santilli.mp3







Diego Santilli,Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habló en Feinmann 910 y djo que "Se busca justificar lo injustificable... ¿cómo que no le llegaron los antecedentes a la jueza? ¿Cómo que no los tiene? Si hay un delito, hay que detenerlo: esa es nuestra responsabilidad y ahí tenemos que trabajar nosotros con la policía; después viene la tarea del juez: buscar los antecedentes de esta persona... ¿o de dónde salieron los antecedentes del uruguayo? El uruguayo tiene tres condenas en la Argentina, no en Uruguay, y esos antecedentes los tiene la Justicia, no la tiene ni la policía ni un periodista. La información que tiene diario Clarín la sacó de la justicia"





Además, dijo que "Pongamos un poco de sentido común a la cosa, sin hacer leña del árbol caído: acá no se trata de amedrentar a una persona, sino de racionalidad; delincuente agarrado robando y puesto a disposición de la Justicia, no puede ser liberado. ¿Viste el turista sueco? ¿viste el tipo que le pegó el tiro? los agarramos y los pusimos a disposición, pero el tipo que pegó el tiro tenía una probation por un delito anterior que es un pack de leche... ¿de qué estamos hablando? es como los setecientos pesos del motochorro colombiano. Por favor, pongamos sentido común. Nosotros somos parte de la sociedad, todos. No hay explicación, hay que corregirlo, ir en otra dirección. Un delincuente no puede estar libre. "



Sobre que la policía hizo su trabajo en el caso del uruguayo pero la jueza lo soltó tras una multa ridícula:

Cuando tuvimos el River Boca, lo primero que dijimos fue que había un mal operativo de la Policía de la Ciudad, con responsabilidad, y tomamos las decisiones necesarias. Hay que hacerse cargo de lo que nos toca a cada uno. Nos hacemos cargo que nuestro trabajo es poner a disposición de la justicia. Muchas veces lo logramos y otras no.

Los delincuentes tienen que estar presos. Puede ser un turista, un ciudadano o un extranjero, Argentina es un país de migrantes, pero el inmigrante que roba se tiene que ir, y si es argentino tiene que estar preso.

La mujer a la que le arrebataron la cartera y cayó al piso, que pudo haber muerto... los chicos salen con susto, con la mochila hacia adelante. Cuesta mucho encontrar a los delincuentes, hacemos un esfuerzo en tecnología, capacitación, más policías, y cuando los agarramos no puede ser que salgan. Es un laburo conjunto.



Sobre cómo se hace para cambiar a jueces garantistas:

Insistiendo, poniendo la información arriba del tapete. Cuando un periodista nos critica, tenemos que aprender de la crítica o defender la posición. No puedo mirar para el costado, debo tratar de corregir. Para mí no es garantismo o no garantismo, eso es impunidad, y es mucho más grave. El garantismo pretende tener una sociedad mejor, y no es así si el que delinque entra por una puerta y sale por la otra. Destaco los miles de casos positivos que tenemos todos los días. Hay que terminar con la impunidad. Le dije al Secretario de Seguridad que lo ponga de patitas en Uruguay. La gente no entiende la burocracia de la apelación, entiende que quiere vivir en paz.