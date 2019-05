Una cosa es Cristina en campaña y otra cosa es gobernando

Editorial.mp3







Este era el clima que se vivia ayer en la Rural. Este era el clima kirchnerista que se vivía en la rural. Pensar que Cristina quería sacar la feria del libro de la rural. Pensar que quería expropiar la rural. Ahora no le dio asco meterse en la rural, y encima en un salón llamado Jorge Luis Borges, que denostó y odio. Es raro lo que vimos ayer de Cristina, en un modo buenita, heidi. No quiero ofender a nadie. Bajo un cambio. Es raro





Lo que yo vi es una Cristina en modo campaña, moderada y seductora. Seduciendo a lo que tiene que seducir, a los otro los tiene recontra comprada y como seguidores a ultranza. No importa si ven a Cristina matando a un chico, si la ven con un bolso de dolares o euros. Si la ven con un bolso de guita, van a decir 'seguramente va a ir la villa a repartirla'.





Esta Cristina que vi es la misma que la del 2007 en campaña electoral. Una cosa es Cristina en campaña y otra es gobernando.

Ella dijo vamos por todo. En gobierno es otra cosa autoritaria, mala perra, es vamos por todo. Es la que critica en cadena al abuelito, la que manda al afip a una inmobiliaria que había a criticado al gobierno, la que mandaba a balear periodistas, la que mandó a tirarle la antena a radio 10. Esa es cristina, no la de ayer.





Ayer la Cristina que vimos dijo dos frases claves de lo que va a venir: hay que construir distinto a todo y habló de construir una nuevo contrato social.





Ayer vi a una Cristina en modo Alberto Fernandez, coucheada y hablado muchísimo con Alberto.





Para mi ayer fue una Cristina en campaña. Ayer fue la génesis del libro. Lo nombró a Alberto Fernández. me llamo la atención que no se haya victimizado, no agredió a nadie. En la gente vi fanatismo, vi secta, vi gente agrediendo a periodistas, vi gente llevándose carteles de clarín. Eso es lo que va a pasar si vuelve. Vi a gente muy esperanzada a que vuelva.

Me impresionó el mimo a Trump, cuando siempre denostas al imperio. Quizás era un mensaje a los norteamericanos.

Además le dijo a Macri que era más populista que ella porque hay más planes.

Lo que hay que ver bien es cuando nombra el ex ministro de economía y empresario Bel Gelbard. A Cristina siempre le gustó más la burguesía nacional. Bel Gelbard. Es los Lazaro Baez, chorros y amigos evasores de nestor y cristina.

Después fue ministro de economía de Cámpora. Fue el que hizo salir a los montoneros de la cárcel, después vino el rodrigazo, después vino la violencia.