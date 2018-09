-"A las 12.30hs Nicolas Dujovne hará la presentación, no hay discusión, sólo ingresa de manera formal el presupuesto. Dará un discurso con los lineamientos y se va. A partir de mañana empieza la discusión del presupuesto."



-"Dujovne da una especie de resumen, no hay un intercambio."



-"Nosotros somos muy precavidos porque ni siquiera sabemos de como viene el presupuesto, quieren el déficit cero, pero veremos cómo llegan. No es lo mismo un recorte en vacunas, que en obra pública. La idea es que haya un presupuesto, pero no se puede aprobar cualquier ajuste, ejemplo las vacunas"



-"Lo habitual es que se apruebe antes del 10 de diciembre. Nosotros queremos verlo en detalle porque la situación es complicada , y el ajuste que propone el Gobierno es fuerte. Vamos a pedir que vengan ministros, secretarios y ver el tipo de cambio, qué dicen del acuerdo con el Fondo"



-"Hay cosas donde no se puede aceptar el ajuste. El problema principal que hay es que se habla del ajuste pero en ningún momento hablan de cómo harán para crear trabajo, se habla de una caída, y un crecimiento nulo. Queremos discutir también cómo sale la economía."



- Sobre Roberto Lavagna: "Una figura como la de mi padre sirve para un acuerdo político, para trazar un camino. Yo lo veo lejos este tipo de acuerdo. Mi padre da una sello de calidad en un acuerdo político"

