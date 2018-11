Urtubey "Los Legisladores porteños van a acompañar el Presupuesto"

Juan Manuel Urtubey, Gobernador de Salta, habló en Feinmann 910 y dijo que "Yo escuché la mirada de los legisladores de Salta, y hemos coincidido que en Argentina se debe votar un presupuesto, así van a acompañar los legisladores salteños. Yo no le doy instrucciones a los legisladores."



-Sobre las acusaciones de Miguel Ángel Pichetto, dijo que "Hay algunos que tienen miradas de convicciones pero no es practico. A mí hay cosas del presupuesto que no me gustan, pero peor es no tener un presupuesto."



Acerca del modelo que lleva adelante el Gobierno dijo que "Creo que eligió una lógica económica de una ortodoxia monetarista dura y Argentina necesita una cosa diferente, tampoco es ser irresponsable, hay que salir de los extremos"



Sobre que le dicen que está cerca de Cambiemos, afirmó que "La estereotipación es un buen mecanismo para no discutir ideas de fondo, yo quiero que a la Argentina le vaya bien, sea Cristina Fernández o Mauricio Macri. El presupuesto hay que dárselo a la Argentina, no a Macri"



Acerca de las eleciones en Brasil, dijo que "La gente en Brasil no votó a nadie que esté en el Lava Jato, frente a los resultados de Temer, se buscó lo nuevo, que es Jair Bolsonaro."



Sobre si va a ser candidato a Presidente, afirmó que "Yo trabajo en la alternativa para ofrecerle algo mejor que Cristina Fernández o Macri a la gente. La primera etapa es construir el espacio y luego ver los candidatos. Yo quiero que seamos competitivos, no hay que poner candidaturas" delante."

