Vandalismo en Encuentro Nacional de Mujeres: "Estas energúmenas no pueden empañar lo que fue una fiesta"

El Ministro de Gobierno de Chubut habló en Feinmann 910 y aseguró que "Aproximadamente 24 mil personas protagonizaron la marcha de las mujeres y un grupo menor se desprendieron de la multitud y empezaron a romper el vallado de la iglesia"





Acerca del vandalismo que se vivió, contó que "Subieron los escalones de violencia y arrojaron piedras a los vidrios de la Municipalidad y llegaron a arrojar bombas molotov a la capilla intentando incendiarla junto a una librería que hay ahí".





Sobre las detenciones de las mujeres que realizaron los destrozos, el Ministro afirmó que "Tenemos un protocolo que no se dispersa sino que se detiene cuando se está cometiendo un delito" "La imputación que se les hizo a las detenidas fue daño agravado con resistencia a la autoridad", agregó.





"Estas energúmenas no pueden empañar lo que fue una fiesta", sentenció. Además contó que "Le hemos enviado las pruebas a la fiscal con el fin que se sustente la denuncia"; "Muchos no tienen el temor de infringir la norma porque no tiene una consecuencia instantánea", agregó.