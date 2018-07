-"Para evitar una recesión profunda hay que tener un programa económico de tres años, tenemos que salir de la economía del dia a día. Se necesita un programa que nos marque el camino de cuanto va a crecer el gasto publico, la recaudación, la emisión monetaria, que marque una baja secuencial para llegar a una inflación de un dígito"



-"Y en segundo lugar tenemos que hacer una revolución fiscal, no se puede vivir con esta carga de impuestos, trabajamos seis meses para el Estado y una revolución exportadora, no se puede vivir del dólar financiero. Deberíamos hacer acuerdos con México y no competir contra Chile, Sudáfrica"



-"Si el Gobierno no hace nada el programa del FMI busca bajar el gasto publico de la obra pública, uno de los principales activos que tenía el Gobierno, y el crecimiento de los servicios"



-"Vemos una recesión importante, caída de consumo, con inversión estancada. Pese a crece el primer trimestre, la economía caerá. Este Gobierno dice que corrige, van a tener que corregir para que haya mejoras"



-"Hay una alta tasa que mantiene el Banco Central y eso tiene un costo en lo productivo"



-"El Gobierno debe renegociar algunas cosas con el FMI, no debe subir más el tipo de cambio."





Martín Redrado.mp3