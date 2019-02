Vicedirectora apuñalada: "Volví a nacer porque me pudo haber asesinado"

Roxana.mp3







Roxana Alejandra Díaz, vicedirectora apuñalada por un alumno en Santiago del Estero, habló en Feinmann 910 y dijo contó: "En esta escuela funcionan el nivel primario y el secundario. Este alumno pertenece al secundario. Estábamos en las oficinas trabajando, cuando escucho un ruido. Me asusté. Salí a mirar, todos estaban mirando para dónde venía el ruido. Venía del salón de usos múltiples. Este joven venía caminando por ahí, con la cara cubierta y una mochila. Vi que ingresaba a la sala de maestros, me miró y empezó a acercarse hacia mi. Se reía. Tenía las manos dentro del bolsillo, de dónde sacó un cuchillo. Tengo marcada la punta del cuchillo en la panza. Yo con los brazos lo hice retroceder. Me tiró una puñalada al cuello y cómo le desvié el brazo me hizo un tajo en el cartílago."





Además, dijo que "Tenía tantos tajos en el brazo que parecía una manguera. No podía sostener más el brazo. En ese momento me pegó una puñalada en el radio. El niño estaba ciego, pobrecito el niño."





"Los responsables son los adultos, él no es responsable.", agregó.







Finalmente, dijo que "No quiero saber nada con la escuela si él está ahí. No sé si volvería a ir."