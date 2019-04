Víctor Fera: "El gobierno se junta con sus peores enemigos"

-"Yo no soy uno de los caballeros que habla el Gobierno, pero en nuestros locales están todos los productos disponibles para que nuestros minoristas puedan vender por debajo de los Precios Esenciales, porque no hemos subido ningún precio: subimos cuando hay que subir".



-"Estas no son ofertas, no son precios bajos... hay un montón de productos que tenemos por debajo; la mayoría de los productos los tenemos y los que no los sustituimos".



- "No son ofertas, pero nosotros tenemos un tomate Marolio que está para vender a 22 pesos el minorista. Cualquier minorista va a vender más barato que las grandes cadenas, por lo que el pacto no sé dónde estuvo, pero no importa, lo importante es que los productos se pongan a la venta".

-"Me da la sensación que una compañía que tiene 1000 artículos y pone cuatro productos en precios esenciales y no lo quiere hacer funcionar es porque le quiere hacer un golpe de Estado al Gobierno. El gobierno se junta con sus peores enemigos: donde hay plata no hay caballeros. Es irrisoria la trampa que hay en contra del gobierno y del pueblo: lo que puede funcionar es sólo una ley de góndolas, porque obliga a competir".



-"A la ley de defensa de la competencia le voy a dar un voto bueno al Estado si la hace funcionar. Si una empresa tiene un 40 por ciento de sus productos y otra el 70 por ciento de la góndola, lo denuncia? Si. Vamos a darle un voto de confianza al nuevo secretario de comercio (Ignacio Werner)".



-"Es diferente a Guillermo Moreno".