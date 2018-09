Repasá las frases más importantes de la nota:

N73616948.mp3

"Está diciendo una cosa buena también, dentro de los que dicen que hay que sacar al Gobierno, él quiere que se quede el Gobierno. Después que quiere que los demás la pasan mal es victimizarse."-"Ya sabemos que vienen jugando a que el otro tiene que perder, es muy berreta. Mal de mucho consuelo de tontos. Me parece bien que un kirchnerista, un peronista quiera que que termine el Gobierno"- Usted la pasa mal por decir flan: "Es verdad, pero todo esto que sucede de los cuadernos, que todo es claro, es lo mismo que suba un señor cagado en un colectivo y él dice que no; y tenes que probarlo. Mientras tenes que aguantarte que esté cagado."-"La negación es algo que los que no somos boludos, ya sabemos cómo funciona. A los peronistas no se les cae una idea, ni siquiera para tener una buena comunicación. El Gobierno tiene una comunicación pedorra."-"El monologo de Canadá de Dady Brieva me encanta."-"Volvería a votar a este Gobierno y le pondría los ojos encima para que haga lo que debe hacer. Yo quiero que los funcionarios hagan las cosas bien por el pueblo"