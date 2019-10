Violencia. "Es un grupo de delincuentes que se ha adueñado del INTI"

N90812724.mp3

Mariano Zlatanoff, Director Administrativo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), contó en Feinmann 910 qué sucedió ayer en su lugar de trabajo.





¿Qué pasó? "Ayer fui como todos los días a trabajar y entró esta patota de violentos que comenzó a agredir a la gente y a mí. Me tiraron al suelo, me amenazaron y me patearon. He visto conflictos gremiales pero nunca algo así"





Sobre los agresores: "Venían sosteniendo que si perdía Cambiemos iban a tomar el INTI. Arrancaron dos puertas y entraron a agredir y a amenazarnos. Es un grupo de delincuentes que se ha adueñado del INTI"