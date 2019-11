Violencia escolar. "El inspector me sancionó por tomar una medida autoritaria"

JULIA FANLO 1.mp3



En la escuela de Educación Secundaria Media N°1, en Brandsen, insultaron a una docente, la directora Julia Fanlo los sancionó y fue suspendida. En Feinmann 910 , la autoridad escolar, contó cómo fue todo y apuntó contra el inspector.





Describió en detalle la situación: "Intervine como directora del establecimiento cumpliendo con mi deber. Soy responsable de toda la comunidad educativa. No puedo reproducir las palabras que le dijeron a la profesora. Se hizo lo que se debía hacer, pero el problema fue que esto continuó después en la calle. Fuera del colegio, los alumnos le hicieron gestos obscenos a ella. No podemos intervenir en lo que sucede en la vía pública, por eso le dije al alumno: ¿me podés contar qué se te cruzó por la cabeza? Los alumnos me dijeron que le pidieron disculpas a la profesora y yo lo valoro muchísimo. Igualmente, las disculpas no alcanzan. Por eso pusimos la sanción"





¿Qué medidas se tomaron? "La madre de uno de los chicos, a quien suspendí por tres días, me dijo que la sanción no era suficiente y me pidió que lo echara, y ahora el inspector me sanciona a mí por tomar una medida autoritaria. Uno de los padres de los chicos presentó la denuncia en mi contra por autoritaria"





Disparó contra las mayores autoridades: "No me llamó nadie. Esperaba un llamado de mi superior antes de sancionarme, no me dio el espacio para explicar lo que hice. Del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, nadie se comunicó conmigo. Este caso se va a disipar en el tiempo, la semana que viene ya está..."