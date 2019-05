Viviani: "No nos oponemos al totem, nos oponemos a que la tarifa sea menos de lo que corresponde"

Jorge Omar Viviani.mp3







Jorge Omar Viviani, Secretario General del Sindicato de Peones de Taxis, habló con Eduardo Feinmann sobre el inconveniente en Aeroparque por la implementación de totems.





Repasá las frases de la nota





-"El problema en Aeroparque viene desde marzo, cuando el ministerio de Transporte instala unos tótem para que el pasajero saque tickets donde está el valor del viaje".



-"Hubo un reclamo porque daba entre 60 y 120 pesos menos por cada viaje; llevamos ese reclamo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que lo entendió, tardó dos meses en hacer el tema administrativo, y hoy se empezó con la nueva tarifa; pero esa tarifa tampoco da con el valor que corresponde".



-"Los compañeros hoy se dan cuenta que el aumento que se anunció, que en realidad no es un aumento sino poner la tarifa en su precio justo, no es tal, por eso los compañeros están ahora en asamblea".



-"Me informan que ahora les están haciendo infracciones de transito. Yo creo que en lugar de seguir apretando a los trabajadores hay que encontrar una solución al problema".



- "El tótem depende del ORSNA y está bajo la órbita del ministerio de Transporte de la Nación. No me reuní con Guillermo Dietrich, me reuní con el Ministro de transporte de la Ciudad pero el ajuste no condice a la tarifa".



-"Lo más lógico sería suspender los tótem por 48 horas, hacer las modificaciones y ver la diferencia con un funcionario del Gobierno de la Ciudad".