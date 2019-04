"Voy a pedir pericia psiquiátrica para Samid porque no está en sus cabales"

Vicente D'attoli.mp3







Vicente D'atolli, abogado de Alberto Samid, habló en Feinmann 910 y dijo que "Creo que Alberto Samid tiene una locura que le impide tomar elecciones libremente; quizás no está insano ni es inimputable, pero hay casos de perturbación mental y psicológica que hacen que la persona tome decisiones equivocadas a pesar de que estaría en condiciones de elegir otras más razonables... lo que hizo Samid es irrazonable, por eso pido que se le haga una pericia psiquiátrica y psicológica".





Además, dijo que "Yo lo atribuyo a su diabetes, porque no está tomando decisiones conforme a la tranquilidad de espíritu y de ánimo que requiere una persona en estos momentos".



"Llega a las 22hs a Buenos Aires, nosotros pediremos la excarcelación, que lo atiendan los médicos, yo creo que no está en sus cabales", agregó.



Finalmente, dijo que "Fue raro porque Samid no iba a quedar detenido, pero no nos hizo caso".