-"Nunca estuve atrincherado, además por qué. Acá hubo manejos desprolijos, yo me puse mal hace dos días porque leí en un medio que me habían echado del Incaa, no es cierto, luego el organismo dijo que había renunciado y no es verdad. Yo estoy esperando el sumario, lo único que quiero es tener el sumario. Si yo renuncio se termina el sumario"





-"Hay una denuncia anónima, y las facturas no tienen mi firma."





"Puede decir lo que quiera, pero yo pertenezco al Incaa, por lo menos hasta el momento que se termine el sumario."





-"Yo estoy en el Incaa hace mucho tiempo, trabajé muchos años siendo director de compañías discográficas. Llegué al Incaa porque querían hacer un departamento de marcketing, y luego como tenía experiencia internacional me dediqué a eso"





-"Yo voy a pedir que me hagan el sumario, yo no me voy."





-"Ustedes hablan de mi área, pero no hay áreas de control?, áreas que reciben la Mercadería?, pero quizás en América sabe de dónde sale esta campaña. Hay un vinculo muy grande con el director de A24."





"Yo no dí mi firma, a dónde quiere llegar Feinmann, yo manejé muy bien el dinero"





-"Nicolás Yoka renuncia porque no estaba en Planta, le pidieron la renuncia y la dio. Yo estoy en planta"





-"Esto se debe aclarar ante la Oficina Anti corrupción. No dudo que sea grave, yo estoy a disposición de la Justicia, la Oficina Anti Corrupción, y del Incaa hasta que se termine el sumario."





-"El Incaa va a tener que determinar algunas cosas para elevar a la Oficina Anti Corrupción."









Bernardo Bergeret.mp3