Vuelven los descuentos en supermercados con el banco Provincia

Repasá las frases de la nota





-"El stand del Banco Provincia en la Rural está muy orientado a la familia, tiene espacio para los chicos. Es el encuentro del campo y la ciudad, diferente al stand de ExpoAgro"



-"Las estadísticas en referencia al año pasado tiene retroceso, pero si comparamos las ventas en el shopping respecto al mes pasado mejoró"



-"Si hablas con los sectores te dicen que de a poco las cosas van mejorando"



-"En los supermercados nosotros estamos con los descuentos del 50 por ciento, con el tope dos mil pesos del cliente. Ha crecido un poco respecto al año pasado. Seguiremos sosteniéndolo porque sirve"



-"Para María Eugenia Vidal la banca publica debe estar orientada a la familia, a productores, a la economía real, que no sea la rueda de auxilio de los desequilibrios del Estado. En el 2015 el Banco pagó sueldos de la provincia"



-"Esto lo podemos hacer porque el banco está solido y la gobernadora Vidal no le pide recursos como se hizo en otras crisis"



- Tuits entre Nicolas Dujovne y Alberto Fernández: "Nos pasó con Axel Kicillof, ellos parten de datos falsos porque ellos adulteraron los datos, no sabes si creen sus mentiras o si están equivocados, comparan la deuda de la provincia ignorando la deuda no documentada como fue con el Banco Provincia"



-"Argentina tiene problemas estructurales, como la inflación, el desequilibrio fiscal, no tiene que ver ni Cristina Fernández, ni Mauricio Macri. Estamos haciendo muchas cosas, probablemente la gente no sienta las mejoras en sus bolsillos pero se están haciendo los trabajos de fondo"



- "El tema de Fondo es el desequilibrio, debemos gastar menos de lo que tenemos. La elección es dificil porque debemos elegir entre el ilusionismo, o admitir que las cosas son más difíciles de lo que creíamos, pero es el camino normal de los países que prosperan"