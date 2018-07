Repasá las frases más importantes de la nota:

Miguel Angel Cullen.mp3

"La crónica que hizo es inexacta, la causa no llega a Rossi, y segundo Wagner ya tenía salidas transitorias y tratamiento psiquiátrico, no fue inmediato el asesinato."-"Wagner tenía buena conducta."-"Usted no me deja hablar. El informe de Wagner estaba equivocado, lo dijo el propio fiscal. Además deberíamos analizar la justicia de la provincia, no hay fiscalias de ejecución, el sistema carcelario no da tratamiento a los internos.""Sebastian Wagner no debía estar preso hasta el 2019"