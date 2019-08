Waldo Wolff, diputado nacional: "Se marchó con la consigna de la lucha contra la corrupción"

N87339107 (1).mp3



El diputado nacional dialogó con Eduardo Feinmann sobre la marcha del sábado, le respondió a Grabois y criticó a Alberto Fernández.





Sobre la marcha del sábado: "Voy siempre a estas marchas. Me han tocado marchas multitudinarias, y otras que no. A esta fui como una más. Me manifesté a favor de las consignas"





Le responde a Grabois:

- "No coincido en que fue solo gente mayor y de clase media alta. Y si fuera así, ¿cuál es el problema? Cristina vive en Recoleta y Fernández en Puerto Madero"

- "Según Grabois yo soy un garca, y todos los que fuimos somos garcas. ¿Y dónde vive Alberto Fernández?"

- "Grabois interpreta a todos"