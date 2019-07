Waldo Wolff: "Es un paso muy importante señalar a Hezbollah como grupo terrorista"

Waldo Wolff.mp3







Waldo Wolff, Diputado Nacional por Cambiemos, habló con Eduardo Feinmann a 25 años del atentado a la AMIA.





Repasá las frases de la nota





"Conmovido y trabajando, se cumplen 25 años de reclamar lo que corresponde. Tuvimos un paso importante de señalar a Hezbollah como grupo terrorista".



-"La justicia nuestra no juzga en ausencia, y la iraní no permite que sus ciudadanos sean juzgados por otros países"



-"Yo jugaba en Atlanta aquel día, me aviso el utilero y al salir me fui a remover escombros"



-"Yo creo que se hizo en Argentina donde se tenía una comunidad judía enorme y había impunidad"



- Sobre juzgar en ausencia: "Quien hoy no quier e ser juzgado en nuestro país es porque se prófuga, no porque no se entera".



- "Sirve declarar terrorista a Hezbollah, porque caminan por la calle como cualquiera y debe ser precavido como tal por migraciones".





- "Ningún gobierno está exento de pasar un atentado, pero sí de dar respuesta, menos en nuestro país, cuatro atentados, Embajada, AMIA, Nisman y Memorandum"