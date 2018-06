Martin Redrado habló en Feinmann910 luego del acuerdo entre Argentina y el FMI y aseguró que "La alta inflación hace que no tengamos moneda."

Repasá las frases más importantes de la nota:

-"El acuerdo con el FMI despeja los nubarrones que teníamos sobre el sector financiero de la economía, pero no trabaja sobre la economía de todos los días, como aumentar el empleo, la producción y las exportaciones. Un sendero en materia fiscal y monetario que debemos cumplir"



-"El desafío de Mauricio Macri es volver a crecer, por ahora hay un reordenamiento de las cuentas publicas, todo no es la reducción del gasto publico hay que poner en marcha la economía privada. Hay que bajar los impuestos para los que quieran invertir"



-"En los últimos días hubo una presión importante en el dólar, para mí el Gobierno tiene que trabajar en aumentar la oferta de divisas. Las retenciones a la exportació n de soja, que es bajar de a poco, es un error porque el chacarero espera, si van a bajarlas que las bajen"



-"Yo creo que hay que trabajar en un programa de crecimiento económico. El problema es que vivimos un país del día a día, tenemos que tener una visión a futuro."



-"La alta inflación hace que no tengamos moneda."









