-"Yo creo que puede ser parecido al Lava Jato porque se apuntó a quién paga, a empresarios, no sólo a funcionarios. La construcción publica tenía que pasar por el peaje"



-"Mientras Odebrecht era todo sofisticado, en Argentina hablamos de un señor que escribía en un cuaderno Gloria y llevaba la plata."



-"Acá puede haber cruce de información, pero será dificil corroborar el pago"



-"En Brasil se repartían la torta en diferentes direcciones de Petrobrás, en Brasil la corrupción era para mantener el partido, en cambio en Argentina la repartija era todo para el matrimonio presidencial, no tanto para mantenerse en el Poder"



-"Cristina Fernández puede quedar presa, yo lo dije por Lula"



-"Para mí Bolsonaro no llega al Poder."



-"Hay diferencia en la justicia, Moro se levanta y se acuesta con el Lava Jato, en Argentina el Juez trata corrupción, robo, violación. Además en Argentina la ley del arrepentido no sirve para que nadie se arrepienta, en Brasil sí"





