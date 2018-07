El Senador por la Provincia de Buenos Aires habló con Eduardo Feinmann y afirmó que "hay tres delitos, primero la sustracción de la identidad, después la violación a la ley de financiamiento de partidos políticos y el último que es lavado de dinero"

Repasá las frases más importantes de la nota:

"Yo hice la denuncia porque hay tres delitos, primero la sustracción de la identidad, después la violación a la ley de financiamiento de partidos políticos y el último que es lavado de dinero, ya que nadie ha dicho de donde sale el dinero a cuenta de esas personas."



-"El sistema está claro en la ley, yo era concejal de Junín en el 2015 y la lista de legisladores, concejales aportaban dinero para la campaña."



-"Nosotros en el Concejo Deliberante los chicaneábamos porque no tenían dinero pero habían puesto para la campaña. No hubo denuncia, luego aparecieron personas diciendo que no pusieron plata"



-"Ahora cuando aparece una nueva denuncia le preguntamos a los vecinos de Junín y nos decían que no habían aportado, entonces fui al fiscal federal de Junín y presentamos la denuncia. Hay varias causas abiertas, una de Di Lello, la causa nuestra está en la fiscalía federal de Junín, a cargo de Vara"