-"Estoy mejor de salud, volvía a mi casa en bicicleta y me asaltaron, me clavaron un cuchillo, me operaron y ya estoy bien. Me ayudó una persona que vio el incidente, me robaron la bicicleta."



-"La economía pasa un momento dificil, Argentina es un país que depende del financiamiento externo por el desequilibrio de las cuentas públicas, habría una apreciación de peso. Estamos en el proceso de ajuste."



-"Yo no esperaría nada, hay que acostumbrarse al tipo de cambio corregido, que tendrá efecto en la inflación y una recesión en muchos sectores. El sector privado es el que tiene que revertir la recesión"



-"Hay que recuperar el crédito para el sector privado."



- Nota de Infoba e- Presidente de Huawei- Inversiones: "No es la visión única, hay cautela en los inversionistas extranjeros que debemos revertirla. El mundo también está dificil."



- Inflación: "De diciembre a diciembre la veo arriba del 32 por ciento."



-"Yo no esperaría calma, son periodos de vientos y tormentas que van y vienen."

N72893634.mp3