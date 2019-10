lared_export_2019-10-03_14-12-38.mp3



El imperdible comentario editorial de Eduardo Feinmann en forma de descargo:

Las redes sociales son maravillosas: si hablo mal de Macri, me dicen que me mandaron sobres los K. Si le pego a Cristina y digo que es la jefa de la banda, me dicen que respondo a pedidos de Macri. Yo no soy panqueque ni recibo ningún sobre, yo no he cambiado en nada. Sigo defendiendo los valores, las instituciones, los tres poderes. No me importa quién tenga la envestidura, yo defiendo al que está adentro de ese ropaje. Lo he hecho toda mi vida y lo voy a seguir haciendo. No me gustan los golpistas, estoy en contra de la corrupción, del afano, del plan sistemático de afano que hubo durante 12 años en Argentina. Y yo no pienso cambiar nada, le guste a quien le guste. Sigan diciendo lo que tengan que decir, yo realmente, me les cago de risa.