-"No me cayó ni bien ni mal el pedido al Fondo, porque en momentos críticos, y estos lo son, debemos ser responsables. Además yo me he equivocado. Con que derecho puedo decir como son las cosas."-"Yo trato de ayudarlos, aunque no se dejen. Es una situación delicada, pero no terminal. Argentina tiene potencialidad. No estoy de acuerdo con los Gobiernos de partido, de Frente"-"El día que asumí como gobernador, dije que debe desaparecer el Oficialismo y Oposición, el que gana administra y el que pierde controla. El Gobierno es de todos. La corrupción se elimina si la Oposición tiene el control. Argentina no sale si nos peleamos"-"No hay que criticar hasta no saber del acuerdo."-"Gobernar es priorizar y no perder energía en otros temas. Yo hice un acuerdo para hacer un co gobierno, las leyes se presentaban juntos, había especialistas radicales y peronistas. Yo le dije a Raúl Alfonsín que me dé tres ministros, no tenemos que hacer nada separados"-"El país está como Banfield. Yo sé cómo se sale de estos problemas"-"Yo con la Fundación Pensar y otros dirigentes establecimos 7 políticas de Estado"- Intervención del PJ: "Estábamos mal, de lo nuevo no hay nada. En el Gobierno anterior se había hecho abandono de Partido. Luis Barrionuevo eligió gente que me sorprendió."- Quiere ser interventor del PJ Bonaerense?: "Yo tengo ganas que los dos Partidos históricos se den cuenta que nos convertimos en Partidos viejos, de viejos y para viejos. Se debe hacer padrones digitales"- "Falta mucho para el 2019, hay varios candidatos. El Gobierno tiene dificultades y espero que se deje ayudar. Yo hablo con el Gobierno nacional, no con Mauricio Macri. Ayer hablé con un ministro, le di soluciones, pero si no escuchan lo haré con otros."-"Una vez le mostré a la Gobernadora María Eugenia Vidal que el precio de la acelga cuesta 900 por ciento menos en el Mercado Central"-"Elisa Carrió dijo que son estafadores los supermercados. Yo no digo que son estafadores, pero el Gobierno debe combatir contra los monopolios, el derecho a comer es el primer derecho"-"Yo nunca tuve un escándalo de corrupción, tampoco mis minist ros. Yo no soy soberbio, yo quiero ayudar."- Sobre Lula- Corrupción: "No seas malo Feinmann, no es la realidad, estuvo Dilma días pasados. Vos sos un exagerado, ella no es corrupta, no le probaron nada. Odebrecht también le pagó a argentinos."-"Lo de Lula es diferente. Yo creo que se viene un golpe de Estado en Brasil, una dirigencia corrompida como la de Brasil con un ejército poderoso no te extrañe."