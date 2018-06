"Marcos Peña... que va a decir pobre... tiene que ser optimista. Está en duda que crezcamos el 1 por ciento, pero sí así fuera no se va a notar, si no crecemos al 4 por ciento no generamos trabajo"



-"Ojala se cumpla el 1 por ciento, el dato de nuestra consultora es que creceremos cero. Estamos en recesión, técnicamente hay recesión cuando hay dos trimestre de caída de la actividad."



-"Dante Sica entiende mucho de Pymes, todo lo que venga para las Pymes me alegra, me alegra que Mauricio Macri haya cambiado d e opinión porque él siempre dice que las grandes empresas son las que mueven la economía. Para mí son las grandes empresas y las Pymes, las Pymes representan el 70 por ciento del empleo."



-"Las Pymes la estamos pasando mal, no sólo por la caída del mercado interno, el costo del dinero, y la política internacional"



"Ayer fue terrible, duró una semana la alegría del ascenso a emergente"



-"Yo veo que viene un ciclo complicado, acá hay una guerra internacional, hay una guerra contra los países emergentes. Hay cosas que se mueven, la inversión en energía, Vaca Muerta, ojala podamos exportar gas. Yo creo que el Campo va a ayudar."



-"Hay una caída del consumo interno, la industria textil, mucho producto importado. Cae la construcción, además hay un problema de financiamiento"





