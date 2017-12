Felix Lonigro: Reforma previsional: "Si se saca el DNU en este caso sería inconstitucional"

Felix Lonigro - Abogado constitucionalista 15-12.mp3

"Los DNU son instrumentos que usa el Presidente para hacer acciones del Congreso, el tema es que se ponen algunos requisitos, primero todos los Ministros deben firmarlo, no deben ser temas impositivos, ni régimen electoral, penal, después tiene que ser aprobado por el Congreso, el mismo que ayer no lo pudo hacer. El tema es que pueden ser las dos cámaras. El filtro que no pasaría son las circunstancias excepcionales, que son que hagan imposible que el Congreso pueda sesionar, ese filtro no lo pasa porque el Congreso estaba sesionando."