Fernando Aguirre: "Mirando las góndolas la batalla contra la inflación la vamos perdiendo"

Fernando Aguirre - vocero de la Cámara Argentina de Supermercados 20-03.mp3

"Vamos perdiendo la batalla contra la inflación pero con una perspectiva mejor que otros años, vamos en el buen camino. Hay un buen diagnóstico de lo que es la situación, ya no se habla que la culpa es de los supermercadistas"-"Nosotros tomamos como cierto los datos del Indec, porque el mismo producto sube en algunas zonas y en otras no. El Indec es realista, no como pasaba antes"- Paridad salarial e incorporación de mujeres: "Es una buena medida, lo que es muy extraño es que en Argentina se analice esto, pero no la economía informal. No se habla que la mitad de la economía argentina está en negro."-"A fin de año quizás tenemos un indice que anualiz ado daría 15 por ciento, la realidad es que vamos achicando la inflación."-"Las grandes cadenas están con problemas serios y habría despidos, no lo puedo asegurar pero se habla. En los más chicos tratamos de no despedir gente"ESCUCHA LA NOTA COMPLETA