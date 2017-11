Fernando Alvarez: Escrutinio definitivo: "La elección fue muy apretada, pero ganó Unidad Ciudadana"

Fernando Alvarez - Director nacional electoral 30-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Se terminó el escrutinio definitivo, en senadores nacionales hay una leve ventaja para Unidad Ciudadana y en diputados un dos por ciento a favor de Cambiemos. En las elecciones de octubre se gana por un voto, estas fueron la interna."AUDIO DE LA NOTA-"En el caso de tener diferencias ajustadas estamos atados por las condiciones objetivas de un sistema electoral que prevé un escrutinio provisorio de las características de este. Hay que llevar el telegrama de la escuela al correo, hacer el scaneo, enviarlo."-"No fue un problema de data enter, cuando el sistema llegó al tope respecto a otros años no se cargó más. Si uno se fija los votos que sacó Cristina Fernández respecto al provisorio, la diferencia es mínima."Luis Novaresio, conductor: "Me sorprende su excesivo análisis político siendo el director nacional electoral, espero que me diga que va a acelerar el escrutinio, no que me haga el análisis político que me daría Marcos Peña o Rogelio Frigerio."Fernando Alvarez, Director Nacional Electoral: "No es un análisis político."Luis Novaresio, conductor: "Me parece que está interesado en decir que la diferencia fue mínima y nada más."Fernando Alvarez, Director Nacional Electoral: "Lo que quiero decir es que fue una elección muy cerrada, se ve en los números."-"La medida que tomamos con Correo es agregar más centros de carga. El tema es la limitación del sistema de carga. La elección fue muy apretada. El sistema fue auditado por todos. No hay denuncias penales, sólo med iáticas."Luis Novaresio, conductor: "Es cierto que Unidad Ciudadana dijo que haría denuncias y no pasó nada. No quiero caer en la trampa, se lo diré a Rogelio Frigerio o Marcos Peña, que festejaron muy rápido."Fernando Alvarez, Director Nacional Electoral: "Nosotros hemos cumplido las reglas, hemos sido transparentes, y nos han auditado."