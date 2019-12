Fernando Burlando sobre el reencuentro entre Maradona y Villafañe: "Los conflictos continúan lamentablemente"

Relación Diego Maradona - Claudia Villafañe:





"Los conflictos continúan lamentablemente. No me sorprende la fotografía porque tanto Claudia como Giannina y Dalma han tratado siempre de hacer lo imposible para recomponer la situación familiar. No es el primer encuentro que tuvieron"."Estamos esperando que las autoridades de Nicaragua tomen algún criterio. Si sale de Brasil corre el riesgo de quedar detenido. Ofrecí llevarlo a Juan para que le hagan pericias y nada de eso se efectivizó"."Le tengo mucha fe. Tenemos un gran sector de la sociedad muy emocionada con lo que está pasando. Desde Perón y Evita no había político del peronismo que haya despertado sentimientos como los que despierta Cristina, más allá de que estemos de acuerdo o no. El gesto del día de ayer (abrazo de Macri y Alberto) fue notoriamente positivo para todos".