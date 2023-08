Desde el hospital: el último mensaje de Silvina Luna antes de su muerte

La noticia de la muerte de Silvina Luna a los 43 años conmocionó a la comunidad artística y a sus seguidores en todo el país. La triste confirmación se conoció en el programa Intrusos, donde Flor de la V anunció el fallecimieto de la actriz y modelo, quien estuvo internada en el Hospital Italiano debido a complicaciones renales derivadas de cirugías previas.

"Acabo de hablar con Fernando Burlando y, lamentablemente, tengo que decir que Silvina Luna ya no está en este mundo. Simplemente eso. Estas son las cosas que no puedo entender", compartió Flor, visiblemente afectada por la triste noticia.

La trayectoria de Silvina Luna en el mundo del entretenimiento la llevó a ser reconocida tanto en la televisión como en el modelaje. Sin embargo, los últimos meses estuvieron marcados por su lucha contra complicaciones renales que surgieron tras cirugías realizadas por el cirujano Aníbal Lotocki.

La actriz y modelo enfrentó una larga y difícil batalla de 80 días en el Hospital Italiano, donde fue atendida por las complicaciones derivadas de su situación renal. Su última publicación en Instagram revelaba su estado, donde compartía su experiencia en la sala de diálisis de la institución médica.

"Estoy en la sala de diálisis desde el hospital Italiano. Desde el jueves estoy internada. Supongo que mañana me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la bacteria y, por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios que tengo que tomar", comunicó Silvina en su última publicación.

"Los tengo que probar acá, internada, para ver si los tolero. Por ahora viene todo perfecto. Ya empecé con otro camino, que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y poder ir al trasplante. Quería contarles a todos los que están ahí pendientes, que me mandan oraciones y palabras de cariño. Gracias a todos. Seguimos ahí, con fuerzas... ¡a no bajar los brazos!", compartió con sus seguidores.

La furia de Analía Franchín por la muerte de Silvina Luna

En su cuenta de Twitter, Analía Franchín expresó su dolor por la muerte de Silvina Luna y apuntó contra Aníbal Lotocki, el cirujano que la operó.

"Me destroza el corazón. Ojalá que tu lucha sirva para que se haga justicia. Tu valor. Tu entereza. Tu amor. Silvina", expresó La panelista de A la Barbarossa.

La periodista lanzó una frase contundente sobre Aníbal Lotocki, que sigue en libertad pese la la sentencia que pesa en su contra. "Lotocki hijo de re mil p... Mereces lo peor #lotockipresoya", sentenció.