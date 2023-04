Fernando Chino Navarro: "Lo mejor sería ir con dos candidatos a las PASO en todas las categorías"

Fernando "Chino" Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, se metió de lleno en la interna que hoy sacude al Frente de Todos y consideró que, contrariamente a lo que consideran otros dirigentes de su espacio, el oficialismo debe ir a las PASO con dos candidatos.

En contacto con López 910, el también líder del Movimiento Evita, afirmó que el FdT necesita ampliar el electorado y que para eso lo mejor es llevar adelante una interna. "Creemos que lo mejor sería ir a las PASO con dos candidatos en todas las categorías que se eligen el mismo día: en Ciudad, Provincia, en todos los distritos, más la candidatura presidencial", afirmó.

Embed

"Reenamorar a algunas personas implica que vayamos día a día mejorando, que nuestras ideas tengan correlato con nuestra gestión. Y para eso yo no conozco otra forma que ampliar la cancha, llevar propuestas. Un candidato único no te da esa posibilidad. Si no hay síntesis, ¿por qué la vamos a forzar con un candidato?", reconoció.

Si bien también admitió que tener un solo postulante es "más práctico, más efectivo y elude un montón de dificultades", advirtió: "La crisis es de tal gravedad y profundidad que las dificultades no se las puede eludir, van a aparecer en la vuelta de la esquina. Es mejor afrontar con racionalidad y compromiso las PASO. Luego, el que gane se va a fortalecer, va a poder contar con un espacio más amplio".

Alberto_Fernandez.jpeg Fernando Chino Navarro defendió la gestión de Alberto Fernández.

"Si queremos ganar, tenemos que ampliar nuestro electorado, y qué mejor que una PASO colorida, apasionada, con discusión, con distintos candidatos, con propuestas", agregó.

Por otro lado, defendió la figura del presidente Alberto Fernández y su gestión a lo largo de casi tres años y medio: "La crisis no la inventó él, es estructural. Por supuesto que tenemos una responsabilidad que cumplir. Podemos encontrar aciertos y ustedes podrán señalar errores y yo podré coincidir o no. Pero hasta el último día voy a trabajar y bregar para hacer y ayudar al que pueda. No podré resolver todos los problemas, pero no me voy a resignar".