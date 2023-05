La crítica de Fernando Chino Navarro por la ausencia de Alberto Fernández en el acto del 25 de mayo

En una entrevista brindada al programa López 910, de Radio La Red, Fernando "Chino" Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, respaldó la gestión del presidente Alberto Fernández y analizó la situación política actual. En tanto, en el marco del acto de esta tarde en Plaza de Mayo, sostuvo “a algunos les hubiese gustado que el Presidente estuviera presente".

Navarro destacó la importancia de tener conciencia tanto de los logros alcanzados en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, como de las áreas en las que aún queda trabajo por hacer. "Tenemos que tener conciencia de todo lo que hicimos en el gobierno de Néstor Kirchner, los dos de Cristina y mucho de lo que se hizo en el de Alberto Fernández, pero también tener conciencia de todo lo que no hicimos", afirmó, reconociendo la necesidad de una evaluación completa.

En relación con el acto conmemorativo del 25 de mayo, Navarro señaló que, si bien algunos hubieran deseado la presencia del presidente Alberto Fernández, la mayoría de la gente común no percibe esta ausencia. "La mujer y el hombre de a pie ni registran que Alberto o la CGT no estarán presentes en el acto", expresó. No obstante, insistió: "A algunos les hubiese gustado que el Presidente estuviera presente".

El funcionario también abordó la dinámica dentro del Frente de Todos y la influencia de Cristina Kirchner. Mencionó que, si bien la vicepresidente ordena a una parte importante del espacio político, esa influencia no es suficiente para garantizar la competitividad electoral. "La CGT es la columna vertebral en términos históricos, simbólicos y en términos de realidad. Cristina ordena parte del Frente de Todos, pero con ese espacio no alcanza para ser competitivos", enfatizó.

En cuanto a las próximas elecciones, Navarro manifestó su apoyo a un debate de propuestas e ideas entre los distintos candidatos. "Yo creo que no estaría mal que haya un debate de propuestas e ideas de distintos candidatos", afirmó, resaltando la importancia de la participación ciudadana y el intercambio de visiones.

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario también mencionó su respaldo al gobierno de Alberto y Cristina Fernández, y señaló que desde el Movimiento Evita apoyan iniciativas de diversos candidatos, como Daniel Scioli, Agustín Rossi, Victoria Tolosa Paz y Wado de Pedro. Además, expresó la esperanza de que Juan Manzur sea protagonista en la provincia de Tucumán después de un triunfo contundente el 11 de junio.