Fernando Morales: "El submarino no existe más"

Fernando Morales - Perito Naval 27-11.mp3

-"Cuando empezamos a ser requeridos por la prensa era para acercar los conocimientos marítimos a la población en general. La complejidad ahora es diferente, nosotros no somos especialistas en rescate marítimo."-"La Armada ya dice que está hundido y no sumergido, por otro lado, una diputada de la Nación dijo que sabe que están todos muertos. La Armada habla de supervivencia extrema, puede haber variantes en el medio."-"El submarino no existe más, no volverá el submarino a la superficie. Habría que analizar cuánto cobrarían sacarlo."