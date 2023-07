Fiscal de la causa Lotocki plantea interrogantes sobre las sustancias utilizadas en sus pacientes

Sandro Abraldes, fiscal de la causa contra Aníbal Lotocki, hizo importantes declaraciones respecto al caso de Silvina Luna, quien se encuentra internada en el Hospital Italiano debido a complicaciones surgidas tras una intervención estética realizada por el cirujano. El fiscal reveló detalles sobre las prácticas del cirujano y señaló la falta de información y advertencia a los pacientes por parte de él.

Durante un reportaje en el programa López 910, Abraldes cuestionó la actuación de Lotocki, al afirmar que "actuó de manera estratégica e hizo una declaración donde expuso a las víctimas de manera intima”.

Embed

El fiscal reveló que Lotocki les introdujo a sus pacientes "algo que no les había informado y en cantidades no permitidas. Les debía informar para que ellas asumieran el riesgo, si lo hacían o no”.

En relación al producto utilizado, Abraldes mencionó el metacrilato, una sustancia que no se encontraba autorizada para ser aplicada en cantidades tan elevadas. El fiscal señaló que, tras realizar un relevamiento, descubrieron que no se habían registrado compras de metacrilato en esa cantidad, lo que plantea interrogantes sobre la procedencia y composición de lo que Lotocki introducía en el cuerpo de sus pacientes.

"En el cuerpo metió metacrilato. Hicimos un relevamiento y no había compras por esa cantidad. La cantidad que aplicó era superior a lo comprado. No sabemos qué les ponía en el cuerpo”, reveló.

En su intervención, Abraldes también mencionó la existencia de otros casos y solicitó que se realizaran estudios psiquiátricos para evaluar la idoneidad y salud mental del cirujano. Sin embargo, sus pedidos no fueron atendidos por el juez a cargo del caso.

El fiscal destacó la necesidad de actuar con responsabilidad y consecuencia en el ámbito médico, comparándolo con otros campos profesionales donde se toman medidas ante situaciones de acusaciones graves. "Si un docente está acusado de acoso se lo suspende, lo mismo por un mal accionar policial, pero en el caso de los médicos, no, sigue ejerciendo la medicina. El juez no dio lugar a mi pedido. El Ministerio de Salud tendría que darle la baja”, expresó.