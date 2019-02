"A las 9 va a comenzar el intento de ingreso de la ayuda humanitaria"

Venezuela.mp3







Sobre cobertura del recital de Cucuta y los malos momentos que pasó:



"Eso fué antes de ayer, cuando entré a Colombia,m cruzar lka frontera fué todo una aventura, ayer fué un completo opuesto, un día de euforia y alegría de parte de la gente que estaba acá en el recital."



"A las 9 de la mañana deberían empezar a entrar los camiones con ayuda humanitaria, Maduro dijo que no va a suceder, el puente más crítico es aquí en Tienditas, el tema es qué va a pasar cuando la gente avance, Guaidó avance, que está desde este lado, hay que ver si los militares disparan o no, si se abren o no, yo lo quería cubrir desde Venezuela pero no pude cruzar, anoche la Canciller anunció el cierre de todas las fronteras. Tienditas es un puente entre Cucuta y San Antonio, un pase de auto. Ese puente nunca se inauguró por problemas políticos, está bien hecho pero nunca se usó, allí es donde están los contenedores soldados cerrando el paso. YO crucé por el paso peatonal que está a un kilómetro."



"Por el puente uno podría pasar como nada, hasta sin documentos, nadie te controla ni los documentos, muchos contrabandean materiales de Venezuela a Colombia como la gasolina o de Colombia a Venezuela , van por el río, por debajo del puente, hoy está casi seco, en el río se ve mucha gente cruzando, un lugar controlado por los paramilitares, se cruza por el río o por sendero. Yo estaba con el hombre que me ofreció el servicio de pasar por las trochas , arreglé con él porque solo era carne de cañón, me puse a filmar con el celular, veo venir a dos muchachos desde Venezuela que se nos acercan a preguntar qué hacíamos, el que me iba a cruzar le dijo que yo estaba esperando un contrabando, me dijeron que estaba filmando y que borrara el material. Por suerte tenía varios videos y no los borré todos."



"Ahora son las 7 de la mañana, a las 9 va a comenzar el movimiento de camiones para intentar ingresar la ayuda humanitaria."