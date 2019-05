Abogado de Navarro Cádiz: "De ninguna manera hablamos de un hecho premeditado"

Abogado Navarro Cádiz.mp3







Acerca de la extradición de su cliente y la acusación:



"La acusación es bastante larga, doble homicidio de Yadón y Olivares agravado por el concurso de dos o más personas, está involucrada mucha gente como partícipe, hasta ahora el juez no tiene una visión muy clara de los hechos, hay detenida un montón de gente que tiene relación con los dos que participaron del hecho, se cree que el padre de este chico también estaba en el auto de donde partieron los tiros, no es así, ayer también detuvieron a Castro Iglesias Montoya, que no tiene nada que ver con él, no es el suegro, también estuvo esa madrugada aparentemente con ellos. Hay una teoría de un complot todavía pero no tiene asi dero, es una línea investigativa y es respetable. No todos los que estuvieron bebiendo y drogándose con ellos esa madrugada tienen que ver con la decisión final de ellos de tirar tiros. Estar toda la noche bebiendo y drogándose era muy común en ellos, en Fernández, en navarro Cádiz y en otros de la comunidad. El día anterior también se pusieron en ese lugar, se pusieron a consumir arriba del Vento para luego irse a su casa."





Sobre por qué disparó:



"La gran incógnita, ayer este chico fué tardío por una comitiva policial como si fuer Escobar Gavidia en su peor momento, parecía exagerado. También que se gaste un avión de la PFA para ir a buscarlo, es un chico. Es cierto que el crimen que se investiga tiene mucha importancia pero un auto de la policía lo pudo traer en el Buquebús sin tanto gasto, es un chico. Le adjudican haber producido la muerte de estas dos personas con alevosía. Eso significa matar a alguien aprovechando la indefención del otro. Ellos están detrás de un vehículo de gran porte, las personas que vienen no pueden verlos, eso lo toman como alevosía, indefención de las víctimas.Yo cuando llegó le pregunté qué pasó y me dijo que cada vez que lo piensa se le nublan los ojos, le duele la cabeza y no puede saber qué pasó esa noche."



"Yo tengo mi teoría pero cae mal. Mi teoría es que están tan borrachos y tan drogados que no se por qué tienen este arma en la mano, esta arma que manipulan ambos, Fernández es instructor de tiro, la manipulan ambos estando totalmente dados vuelta. Empiezan a efectuar disparos por la ventanilla hacia un tacho de basura o un árbol sin mirar quien viene, no pueden ver quién viene porque el colectivo les tapa la visión. En ese momento pasan ellos. De ninguna manera hablamos de un hecho premeditado, detuvieron un montón de gente diciendo que se sentaron a planificarlo pero no, el día anterior a la misma hora estuvieron en el mismo auto en el mismo lugar. Todos quisiéramos que el que mata a una persona querida vaya presa de por vida, pero hay atenuantes en el derecho. Primero se habló de un atentando político, en un momento complicado, luego Patricia Bullrich salió a decir que no, que el móvil era emocional, sacaron la foto de la chica por todos lados, le sacaron el teléfono, corroboraron que no había ninguna relación. Si no hay móvil político ni emocional ¿Qué podemos pensar? Lo más cierto que tenemos hasta el momento es que fué al voleo. Si es así la condena va a ser mucho menor."