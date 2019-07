Alberto Descalzo: "Hoy la demanda del conurbano es comida, una locura"

Descalzo.mp3







"Nosotros trabajamos acá, nos gusta lo que hacemos, vemos la situación difícil que está pasando el conurbano, acá se profundiza por la cantidad de habitantes, por la pobreza que hay en determinados lugares de la provincia, esta crisis se profundiza más que en otras partes de la Argentina. Entendemos que va a haber una elección importante y la gente está participando mucho."





Acerca de la demanda de la gente hoy:



"El conurbano tiene que reclamar cosas que le corresponden, ha sido casi siempre el 40% del aporte de la Argentina, esa locomotora hoy está ; casi parada, la parte productiva de la Provincia está funcionando casi a la mitad, eso implica una gran desocupación, hoy es la más alta de Argentina, hoy la demanda del conurbano es comida, una locura. La inseguridad parece en las encuestas como cosa muy importante, el Ministerio Público hace unos días dijo que los robos se incrementaron 63% en el último año.Muchas cosas que se dicen en avisos televisivos no son ciertas. Tenemos problemas de salud, problemas en las escuelas, no hay proyecto integral para estas cosas. No hay plan de salud, de educación, de desarrollo, de crecimiento, mucha de la gente del conurbano termina pidiendo comida en cada uno de los distritos, esto se ha multiplicado muchísimo, piden 7 u 8 veces más comida que en el 2015. Nosotros trabajamos con asistentes sociales en comedores y merenderos, y damos también ayuda directa."





Sobre la guardia que abri&oac ute; en su distrito:



"Hace 3 años y medio venimos pidiendo por el hospital del bicentenario, está casi terminado, nosotros pusimos en terreno y el Gobierno anterior lo construyó casi en el 90%, hablamos con el PAMI y acordamos una cesión de parte a la Municipalidad, nos estamos preparando para abrir la guardia, a costo de la Municipalidad, en 45 días se va a abrir este hospital que es importante para la zona, no solo para Ituzaingó. Yo creo que estaba parado por un tema burocrático y político. Estaba casi terminado en el 2015, fué pasando el tiempo y no se abrió a pesar de las movilizaciones. Al final agradezco que el PAMI haya tomado esta decisión. Más allá de que nos tengamos que hacer cargo nosotros es una buena noticia."





Referido a qué país imagina para diciembre:



"Imagino, yo pertenezco al Frente de Todos y deseamo s ganar las elecciones para que haya un país de paz, que se termine con ésto de profundizar la grieta, que empecemos a ver desarrollo y crecimiento en la Provincia, que vuelva a haber trabajo, salarios justos, pensión para los abuelos, que las escuelas tengan una política d estado, para que haya seguridad tiene que haber trabajo, para que la democracia avance tiene que haber salarios dignos y una política de salud y educación para todos. De nada nos sirvió nunca la timba financiera."