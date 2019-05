Alberto Fernández: "El mercado financiero no apoya a Macri, por eso estamos en el fondo"

Alberto Fernández.mp3







Acerca de CFK:



"Está en el momento en que la vieron en la Feria del Libro, a cualquiera que le pasa lo que le pasó a Cristina en algún momento va a cambiar. Este presente es la consecuencia de la maduración. Cristina piensa como siempre pero también ha reflexionado sobre muchos temas, el tema del contrato social apelando a la responsabilidad del conjunto, cuestionando conductas empresarias que llevan firmar una cosa y hacer otra. Es una Cristina que es resultado de la historia de lo que le ha pasado."



"No sé si más madura pero sí más reflexiva. Me impresiona los que comentan el libro sin haber leído el libro, ponen en su boca en el libro cosas que Cristina no dijo. Cuando uno mira el libro hay cosas que en otros tiempos muchos pensamos que no iba a decir. Por ejemplo habla del uso de las cadenas nacionales, reflexiona sobre la ley de medios, dice que se evidentemente se equivocó, ese no era el mecanismo, habla del pacto con Irán. Son conductas de Cristina que hace unos años atrás uno no pensaba, no esperaba que reflexionara de ese modo."





Sobre si esta Cristina entregaría el mando:



"No sé qué leyeron. Cristina cuenta que hubo una reunión con Macri donde conversaron sobre el traspaso del mando, Cristina le decía que era imposible darlos en Casa de Gobierno antes de que jurara en el Congreso. Macri se negaba a que fuera en el Congreso porque entendía que en las gradas iba a haber gente de Cristina. Ella lo que dice es que no entiende por qué el macrismo se perdió esa foto siendo que para ellos era la rendición de la montonera. Es distinta la interpretación. To dos hemos sido inducidos por la primera versión periodística, hay que leer ese párrafo, todos los leyeron predispuestos."





Referido a por qué Cristina no habla:



"Es una percepción personal ésto, tengo la sensación de que en verdad el debate mediático se ha vuelto muy duro en los últimos años, con Cristina y con Macri. Con Macri muchos medios lo han cobijado. Es algo que tenemos que superar, lo que pasa en el periodismo no es distinto a lo que pasa con el resto de la Argentina."





Acerca del escenario económico si gana Cristina y sin apoyo internacional:



"El mercado financiero no apoya a Macri, por eso estamos en el fondo, dejaron de apoyarlo. Le dejaron de prestar plata porque Macri no podía pagar, por eso fuimos al FMI. No se lo prestan a un país en estas condiciones, no tiene que ver con Macri y con Cristina, si Macri sigue gastando 2000 millones al mes en fuga de divisas, si Macri deja de hacer estas cosas va a dejar al que venga un país un poco más manejable en materia de deuda. Los mercados saben que Cristina siempre ha pagado la deuda. Imagino una relación madura con Cristina porque ellos lo que quieren es cobrar."





Sobre la Justicia:



"Yo creo, cuando habla de Justicia hay que decir de qué hablamos, no toda la Justicia está signada con un criterio de falta de Justicia, algunos Jueces han tomado medidas insostenibles desde lo jurídico. No hay que cambiar la Constitución ni eliminar la Justicia, hay que ver porque algunos Jueces hicieron lo que hicieron. Las causas Los Sauces y Hotesur no son funcionales, es una causa persona, yo estoy seguro que Cristina lo va a poder explicar. Esa causa se inicia con la lógica de que ella es jefa de una asociación ilícita ligada a la obra p& uacute;blica, la causa de la obra pública es un escándalo jurídico. No digo que no haya habido corrupción en la obra pública pero no tengo idea de por qué Cristina está involucrada, la atribuyen una responsabilidad objetiva por ser Presidente"